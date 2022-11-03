目前新冠疫情雖較為趨緩，但仍千萬不可掉以輕心，因為隨著天氣逐漸轉涼，將出現多種呼吸道病菌同時流行的恐怖景象。安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘表示，美國疾病管制中心日前已提出警告，根據去年南半球流感季的情況及各國逐漸解封的防疫政策，今年冬天很可能將會有流感的大流行。國內近期也開始出現呼吸道融合病毒與副流感病毒通報數大幅上升情形，連肺炎鏈球菌的通報數也比以往同期多，皆是暗示民眾應更加強自身保護力，才能避免這些呼吸道病毒與細菌之侵襲。

●秋冬接種3種疫苗 避免呼吸道病毒上身

蔡忠紘表示，完整接種疫苗是強化自身保護力最好的方式，今年秋冬有3種疫苗一定要打，分別是新冠肺炎疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。新冠肺炎疫苗之接種注意事項相信很多人都已熟悉，不過卻有很多人仍疑惑是否可與流感疫苗同時接種？對此，蔡忠紘表示，根據我國疾管署的最新建議，這兩種疫苗可以同時接種在不同部位因此不需擔心；若自身屬於高風險族群，新冠肺炎疫苗前兩劑基礎劑與後續追加劑，應該盡快打好打滿。

而關於流感疫苗方面，政府自10月1日已開始第一階段公費對象接種，11月1日起也開放第二階段，也就是50-64歲民眾可以至醫療院所公費接種。若自身尚未符合公費資格，醫療院所亦提供兩種不同類型之自費四價流感疫苗可供選擇。

●積極與病菌共存 4種人一定要接種疫苗

蔡忠紘提醒，面對傳染病的態度不應只有消極地躲避，而是要積極與病菌共存進入新的常態生活，加強自身保護力以減少萬一染病後之傷害。尤其是高風險族群包括65歲以上長者、慢性疾病患者、吸菸者及慢性肺病的新冠染疫康復者，應盡快施打上述3種疫苗才能確保自身健康。

●肺炎鏈球菌疫苗 減少新冠重症風險

在肺炎鏈球菌疫苗部分，蔡忠紘提及，目前國內亦提供給71歲以上的民眾公費接種，但由於23價多醣體疫苗保護效期較短，因此民眾亦能選擇13價的結合型疫苗來自費接種。蔡忠紘分享權威期刊《刺胳針》研究顯示，英國在2021年解禁後針對染疫者之調查發現，新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌的患者，30天內死亡率是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍，可做為國內今年解禁後借鏡。

另外，根據美國《傳染病學期刊》研究顯示，追蹤超過 53 萬名 65 歲以上民眾後發現接種過 13 價結合型疫苗的朋友，一旦確診新冠肺炎後其住院及死亡機率都比未接種過的朋友降低3成，因此接種「肺炎鏈球菌疫苗」的確是可以減少新冠肺炎重症之風險。

●積極與病菌共存 這樣做加強自身保護力

蔡忠紘提醒，面對傳染病的態度不應只有消極地躲避，而是要積極與病菌共存進入新的常態生活，加強自身保護力以減少萬一染病後之傷害。尤其是高風險族群包括65歲以上長者、慢性疾病患者、吸菸者及慢性肺病的COVID-19染疫康復者，皆建議盡快施打上述3種疫苗才能確保自身健康。

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