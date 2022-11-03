後疫情時代加速各類訂閱服務的發展，今年全球訂閱經濟市場價值將高達2750億美元， GO SURVEY針對台灣消費市場進行「訂閱經濟」調查，發現高達82％的消費者有付費訂閱的經驗，高居消費者心占率前八名的訂閱服務則以串流服務的NETFLIX為榜首，其次則依序為7-ELEVEN、Youtube、全家、二大外送平台foodpanda和Uber Eats，KKBOX以及共享機車GoShare。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今（3）日舉行消費趨勢論壇即以「訂閱經濟-萬物皆可訂『心』商機」為題，並發表最新消費者白皮書報告，揭露有高達八成以上的消費者有付費訂閱的經驗，且未來續訂動能強勁。論壇深入討論包含「如何打造循環消費力」、「創造服務生態圈培養品牌忠誠鐵粉」等議題，從消費者需求出發深度討論訂閱制的顧客經營新思維，吸引各大通路、品牌及商業夥伴參與。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，數位化讓消費者可訂閱的商品或服務愈趨多元，近年來在疫情的帶動下，更加速翻轉市場需求，讓訂閱經濟呈現大躍進式的成長。HAPPY GO在會員數千萬以上的龐大數據基礎上，藉由旗下市調顧問GO SURVEY以專業的質化與量化研究，長年累積的「KYC」（Know Your Customer）客戶洞察力，從會員經營的角度來觀察，訂閱不僅是會員經營的手段更是會員經營策略的延伸，透過訂閱延伸顧客價值，並且增加消費者的持續回流，藉此成為企業穩定且長期的營收來源。這也是各大類型品牌在近年來紛紛投入訂閱經濟的主因。

梁錦琳表示，全球邁向大通膨時代，希望透過白皮書的發表與各界分享調研成果，也藉論壇的交流能深入剖析訂閱經濟的消費模式，協助企業擁抱以「顧客服務」為導向的新經濟思維，深度讀懂消費者才能轉換成購買力，在這個萬物都可訂的時代成功開啟客戶「心」商機。

而根據產品屬性、商業模式，可將目前市場既有的訂閱型態歸納成3大類，分別為「訂閱使用服務」、「訂閱擁有商品」及「訂閱使用商品」。其中，有七成卡友曾付費「訂閱使用服務」，包含影音、音樂、外送平台的使用，而消費者選擇訂閱使用服務，最關鍵的訴求為「內容、共享、品質及數位」等功能上的提供，也是影視平台訂閱的核心價值；其次則有六成卡友付費「訂閱擁有商品」，舉凡日常生活必需品咖啡、飲品寄杯等服務，皆是歸納為訂閱擁有商品，在價格的物超所值及方便彈性隨取則是消費者選擇訂閱商品的關鍵指標；三成卡友則對於「訂閱使用商品」有感，例如：共享機車、電動車電池訂閱，特別是年輕族群付費使用比例高，最在乎輕鬆便利、高CP值等要點，也是未來訂閱制的發展趨勢之一。

梁錦琳表示，在瞬息變化的市場下，各品牌應鎖定目標年齡族群進行分眾行銷溝通，舉例來說40歲以上族群對於訂閱制的主要訴求為方便快速省時，對於生活中的日常生活用品訂閱最有感，因此也是生活用品訂閱制的目標族群，此次一對一訪談其中以一位40歲已婚有小孩的女性受訪者表示：「不用盯東西吃完要回補了沒，也不用擔心忘記去買，因為會定期送過來」，認為訂閱制在生活中扮演了民生需求品的庫存管理角色。

而在18-29歲年輕族群則是對價格優惠折扣上期待較高，且是訂閱型態中的「訂閱使用商品」的主要客群，特別在短租租賃汽車訂閱有感，講求優惠又快速且可選不同車款。整體而言，各年齡族群則皆認同訂閱制能帶給生活中多元彈性優質的體驗，長期且彈性的民生需求品訂閱模式，也將成功帶給品牌規模經濟及長期營收。