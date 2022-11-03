受連日大雨影響，國一汐止路段連續發生多起崩塌意外，對基隆市區交通造成嚴重影響，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（3）日也在臉書公布了交通替代路線與台鐵班次的相關資訊，他除了提醒市民注意安全，也向施工單位致謝。

謝國樑提醒，目前施工單位正積極搶修中斷路段，但市民們這幾天還是要提早規劃路線、搭乘大眾運輸系統。在替代道路部分，高公局宣布，3條替代路線分別是：

一、基隆、八堵地區用路人，若欲往國道3號，可由基金交流道駛入，或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

二、地區車輛可多利用地方道路（台5甲等），先往汐止、新台五交流道後，再進入國道。

三、國道1號南向往汐止、南港方向之車輛，請提前於五堵交流道駛出，並利用地方道路（台5甲）。

謝國樑另外提到，台鐵也會增班以紓解交通，今早在「基隆至樹林」間加開2列900型區間車，分別是下行（基隆到樹林）的1133次，以及上行（樹林到基隆）的1144次。