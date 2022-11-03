台中榮總自行研發次世代基因定序檢驗，找出特殊基因並精準給序新式標靶藥物合併高劑量化學藥物治療，讓病友喜獲重生。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

58歲陳小姐去年感染新冠確診後卻連續高燒一周，輾轉到台中榮總確診為急性骨髓性白血病（血癌），透過該院自行研發次世代基因定序檢驗，找出特殊基因並精準給序新式標靶藥物合併高劑量化學藥物治療，她也直呼自己非常幸運，新藥問世也讓她重拾彩色人生。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林表示，急性骨髓性白血病是一個存在風險的疾病，台中榮總臨床經驗發現有47％的急性骨髓性白血病病人是因為突發性症狀如：牙齒血流不止、突然的高燒到急診就醫進而發現，而即時就醫、快速診斷、早期介入才能降低合併症，提升治療效果。

台中榮總設置獨立血液腫瘤科實驗室，引進最新穎的儀器將骨髓抹片判讀縮短到2天，並在7天內取得與治療相關的重要的基因變異檢驗報告。2020年起血液腫瘤科與精準醫學中心聯手發展次世代基因定序(Next Generation Sequencing NGS)以檢驗急性骨髓性白血病特殊基因，幫助預測疾病預後，以擬定更精準適切的治療方案，尤其近年針對特殊血癌基因變異已有標靶藥物問世，透過快速診斷也為血癌病友治療大大提升效果。

台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智表示，「新的藥物逐漸被開發應用，急性骨髓性白血病的治療多了不同的選擇，台中榮總自行開發次世代基因定序檢驗，可快速找到血癌變異基因，也期許未來更多技術與藥品的研發，讓病更多的病人受益。

且因應健保給付相關規定，台中榮總從2020年3月開始使用可抑制特殊突變基因(FLT3)的口服標靶藥物Rydapt (療德妥)搭配高劑量化療，大幅提升了急性骨髓性白血病病人的療效；原本想放棄治療的陳小姐，也在醫療團隊詳細解說下接受化療＋標靶合併治療，成功抗癌。