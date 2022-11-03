總統蔡英文今日接見「對華政策跨國議會聯盟」訪問團，感謝IPAC展現對台灣跨國、跨黨派的堅定支持。並指出，世界民主秩序面對嚴峻挑戰的同時，民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，期盼與民主盟友持續深化各方面的合作，打造團結力量，一起守護台海安全及區域的穩定和平。

這是IPAC首次訪台，成員包含來自七個歐洲國家及歐洲議會的議員，展現對台灣跨國、跨黨派的堅定支持，格外具有意義。

蔡英文表示，今年8月，中國進行長時間的軍演，已經對區域穩定和平造成影響。IPAC今年9月在美國華府舉行大會時曾發表共同聲明，強調捍衛台海和平穩定的重要性，也表達將會致力推動國會議員訪台。很高興在不久之後，就能夠迎接大家來到台灣訪問。對於IPAC以行動展現對台灣的強韌支持，她要表達最誠摯的感謝。

受到疫情影響及威權主義擴張，全球供應鏈也持續在重整當中。台灣在半導體領域有長期的發展，也累積了相當的優勢。我們期待和所有民主盟友，透過互相投資、技術交流合作，共同打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。

蔡英文感謝IPAC在10月14日發表聲明，再次呼籲民主國家進一步強化和台灣在政治及經濟方面的交往，並且與台灣簽署雙邊及多邊投資及貿易協定。她再次感謝訪團議員的支持，相信未來台灣和歐盟在各領域，一定能夠持續深化夥伴關係。

當前世界民主秩序也面臨嚴峻的挑戰。包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家擴張的野心，已經對世界秩序帶來干擾及威脅。因此，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

她重申，台灣位於威權主義擴張的第一線，因此，更需要提升自我防衛的能力，並且強化和民主盟友緊密的連結。