新竹縣鼓勵公民參與社區，結合產官學資源共同經營與再造，每年縣府也舉辦社區營造成果展活動，今年集結縣府團隊及微笑社區、微笑公民、獨立書店、文化館舍等，共展出50個單位深耕鄉鎮社區成果，預計5日在遠東百貨竹北店舉辦2022風味新竹靚行式，從社區角度看見竹縣之美。為了讓民眾實地走訪、認識新竹縣的美好變化，縣府推出線上靚寶圖集點闖關活動，完成任務有機會抽百貨禮券。

新竹縣鼓勵公民由社區參與來提升城市的環境與生活，文化局長李安妤表示，社區營造的目的在連結眾人，共同實踐對美好生活的行動，所以成果展命名為「靚行式」。本次成果展規畫幸福漾微笑、文化創新意、五感享故事、走新竹靚景、新竹靚行式、風味新竹體驗等6大主題，完整呈現社區營造成果，

幸福漾微笑主題展示了20個微笑社區、公民提案，提案內容包含生態養蜂、客家歌謠創作、老照片蒐集、了解環境中的野菜、結合線上與線下模式的竹北市志桌遊、親子共學活動等成果。

為讓文化走進社區、連結群眾，文化創新意展出5個社造子平台計畫，分別為影像紀錄、表演藝術培訓、共融藝術創作課程、閱讀推廣活動以及東興圳主題展，多元形式讓民眾參與並表達想法，共同關注生活環境。

五感享故事包含新竹縣縣史館、台紅茶業文化館、劉興欽漫畫教育博物館、龍瑛宗文學館、老湖口天主堂文化館、張學良故居、賽夏族矮人祭場文物館、五峰鄉原住民族館等8個地方文化參與，並秀出今年新竹縣青年博物學家養成計畫成果。

走新竹靚景為北埔、芎林、橫山3個鄉公所帶來精選社區路線與旅遊方式，由縣府團隊14個局處單位共襄盛舉，讓民眾一次了解社區的可利用資源。風味新竹體驗則在竹北遠百7樓客家古厝區安排活動，體驗桌遊、絹印、環保玻璃彩繪、標本製作、手工皂製作等手作。

另外，為了讓民眾實地走訪、認識新竹縣的美好變化，文化局推出線上靚寶圖集點闖關活動，總共有17個點，橫跨6個鄉鎮市，4條路線（竹北線、新埔線、芎林線、新豐關西竹東線），即日起至11月19日，只要完成踩點、打卡、貼文的任務，就有機會抽中首獎5000元百貨禮券。