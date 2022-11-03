新竹市政府去年10月啟動「進擊的公園2.0」計畫、和平公園改造工程，3日完工啟用。（陳育賢攝）

新竹市政府去年10月啟動和平公園改造工程，3日完工啟用，市府表示，過去7年多來推出「進擊的公園1.0」計畫已完成23座公園，持續推動的「進擊的公園2.0」計畫，目標改造17座公園，和平公園就是其中1座，是全齡層友善休憩空間。

代理市長陳章賢指出，和平公園周邊居民幼童、長輩多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題。

市府因此與中央共投入逾2300萬作14年來首次整建，並在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，以過去進擊公園計畫經驗，打造全新且具有分齡設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合、保留綠化空間等4大特色的和平公園。

陳章賢說，打造1座好公園不僅只是美化外觀，更要傾聽居民需求，此次的改造工程前，市府團隊特別先召開社區說明會，並對周遭居民作問卷調查，統計結果顯示，居民最在意的部分是增加遊具設施，其次為提升照明及人行步道設備。

他表示說，本次工程不僅淘汰「罐頭式」塑膠遊具，更增建多種符合不同年齡層的遊樂設施，包括小朋友玩的磨石子溜滑梯、沙坑，高年級玩攀爬繩，大人則可以使用體健設施，同時優化夜間光環境設備，讓在長輩們運動的同時也能安心地看著孩子們遊戲，打造宛如「社區大客廳」的全齡層友善休憩環境。

此外，設計過程中也保留了從14年前空軍眷村時期就存在的鳳凰木大草皮，讓當地歷史文化能傳承下一代，讓過往的眷村記憶成為孩子們的成長記憶。

城市行銷處長林正光表示，公園內原有的防空洞過去被植栽隱蔽，鮮少有人注意，設計團隊重新規畫其周邊可利用空間，於防空洞前方設置1處沙坑，讓孩童能在樹蔭下遊戲外，也能了解歷史，而公園內各個遊戲空間，皆設有盥洗設施，方便民眾使用，保持衛生整潔。