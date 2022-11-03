超商提供服務五花八門，店員什麼都要會，一名在超商擔任店員的男網友，把超商工作的辛酸以詩詞呈現，包括「代收要撕齊，當作做美術」、「霜淇淋高度，三圈半技術」、「客人一進來，智商秒歸零」等，720字的長恨歌讓超過6千名網友紛紛大讚，「太有才了！「根本是超商唐伯虎」。

原PO昨（2）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一篇超長敘述詩，內容為在超商工作部不僅要收銀、煮咖啡、賣冰淇淋、收代收費用等，根本三頭六臂，還要應付各種形形色色的客人， 其中幾句寫道，「代收要撕齊，當作做美術」、「霜淇淋高度，三圈半技術」、「鬆餅要現烤，吃屎好不好」、「客人一進來，智商秒歸零」、「看報不付錢，什麼鬼道理」、「客人長臂猿，拿貨挑後面」、「多錢算店租，少錢自己補」等。

男網友把在超商的辛苦寫成長恨歌。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

全文一共600字，逾6千名網友狂讚，「超商唐伯虎是你？」、「太有才！把超商店員的心聲都說出來了」、「不給讚不行，神人才寫的出來」、「有這才華，還在超商上班啊」、「這一看就知道不是菜鳥」、「被全家擔誤的作家，文筆這麼好」、「根本是被超商耽誤的作家」。

事實上，原PO的長恨歌原出處來自於2015年一名在工作的店員，該名店員的用字較文雅，也可從中發現兩詩篇雖然都是說超商店員的辛苦，但「霜淇淋高度，三圈半技術」是近幾年才有的商品，顯現超商提供的服務也較以前更多元。