今年台股大幅修正，但高股息ETF人氣不減，許多存股族還是勇於進場加碼。觀察台股7檔高股息ETF，多數表現皆優於大盤，其中，FH富時高息低波(00731)展現優異的抗震度，堪稱是高股息ETF年度績效王，市場解讀，該檔ETF今年預估配息2.8元，配息率可逾5%，預計11月17日除息，因此吸引不少投資人準備進場卡位存股。

「FH富時高息低波」擬配息2.8元！今年績效居同類型ETF之冠 最晚這天買進可領息｜財經

「FH富時高息低波」擬配息2.8元！今年績效居同類型ETF之冠 最晚這天買進可領息｜財經

投信投顧公會統計，截至今年8月底止，台股ETF規模逾7740億元，再創新高紀錄。其中，高股息ETF規模已飆破3000億元，顯示台股一片慘綠之下，高股息ETF依然持續吸金。

值得留意的是，高殖利率並不代表高報酬，尤其今年有烏俄戰爭、高通膨來襲、美國聯準會鷹派升息等諸多不利因素，使得市場震盪劇烈，投資人有可能賺到股息，卻賠了價差。究竟今年哪些高股息ETF績效好，又最具防禦力呢？

檢視7檔熱門台股高股息ETF今年前9月的績效表現，以含息報酬率計算，多數跌幅比大盤逾26%跌幅來得小。其中，00731跌幅7.77%，不僅優於其他同類型ETF，更是狠甩大盤。同時，台股劇烈震盪之際，該檔ETF仍保有低波特性，與元大臺灣高息低波(00713)，並列低波動度第一名。

00731不只是今年躲過空頭市場洗禮，該檔ETF自2018年掛牌交易至今，已經歷經6次大盤修正期間，如中美貿易戰、新冠疫情大爆發、供應鏈危機、俄烏戰爭等期間，表現均能優於大盤2.5%~14.3%。故該檔ETF可說是在多頭時，可望參與股市上漲機會，空頭則因低波特性相對抗跌，每年還有現金流，長期下來，績效佳，成立至今，年化報酬率為7.13%。

00731配息率自2018年掛牌交易以來，4年來每年各配息2.492元、2.266 元、2.09元、4.3元，平均年化配息率5.2%。而且每年皆能順利填息，加上收益平準金機制，讓配息不打折，市場預估，今年每單位將配息2.8元，若以11/2 收盤價53.6元估算，配息率約 5.2%，預計11/17除息，投資人只要在11/16前持有或買進，即可參與此次配息。

展望未來，美國通膨似有觸頂跡象，目前仍屬軟著陸的機率大，股市可望於今年第四季落底。加上台股本益比降至9.2倍，預估已反映出企業獲利衰退21%的預期，故法人建議，台股是以多頭市場為主，過去54年來，只有發生過一次連續兩年下跌，因此，長期持有台股勝率高，投資人可以慢慢逢低布局，優選兼具高股息、低波動的年配型台股ETF。即使面對空頭市場及大環境劇烈震盪，此類型ETF可以賺股息，股價又相對抗跌，能夠擊退亂流，很適合退休族、穩健投資族等族群，打造穩定現金流的需求。