台電離岸風電一期去年8月已正式並聯發電，目前穩定發電中。(圖／台電提供)

比一期大3倍的台電離岸風電二期，今(3)日在彰化正式動土，預計2024年開啟海上工程，2025年發電商轉，屆時可年供10億度綠電、近24萬家戶年用電量。

位於彰化芳苑鄉外海8公里的台電離岸一期，去年8月已正式併聯發電，21 部風機共109 MW容量，一年平均可發3.6億度電。而離岸二期計畫自2020年6月完成決標，台電投入628億元，由富崴能源承攬統包工程與5年運轉維護，共設置31部9.5MW風機，裝置容量達294.5MW。

二期動土典禮今日在彰化鹿港的彰一開閉所旁舉辦，由台電副總徐造華、富崴能源母公司正崴集團董事長郭台強等出席。動土的陸上電氣室由國內星能公司負責，為海上風場與併網基地彰一開閉所之間的重要中繼點。

徐造華表示，聯手全本土開發團隊努力克服新冠疫情、極端氣候等各種挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，9月正式取得施工許可，期待今日開工後一切順利。

台電指出，目前正同步進行水下基樁製造，同樣由本土團隊世紀鋼鐵及世紀風電公司協助，明年起將陸續投入海上變電站、海陸纜製造、風機製造和預組裝，預計2024年開啟海上工程，2025年9月併聯發電商轉。