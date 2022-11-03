睽違一年多，TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑回來了！揮別疫情，為推廣全民運動、鼓勵女性參與，臺北市體育局局長李再立、高雄市運動發展局全民運動科科長黃伸閔特別到場為這項北高系列賽事站台，空手道「小清新」文姿云也以「女神系」姿態與三位不同型格的女跑者同台，呼籲全台女力站出來，展現不同風格的女子路跑風格，跑出精彩美麗的人生！

本屆賽事分台北、高雄兩場舉辦，明年3月26日在高雄時代大道、4月9日在臺北市政府前廣場，高雄場賽事分組為10公里及3.5公里，台北場則分為半程馬拉松組、10公里組及3公里組，今(3)日下午5點開放報名，到明年2月16日下午5點截止，歡迎女孩們踴躍報名參加。

熱門台劇「台北女子圖鑑」講述一名嚮往都會生活的台南女子在台北奮鬥的故事，劇中刻畫的南北差異、刻板印象都引起不少的關注與話題。跑步是一件單純的事情，跑步的女生卻有多樣的面貌，每個熱愛跑步的女孩都有心中各自不同的目的或契機。奧運選手「女神系」代表文姿云提到，「跑步對運動員來說就是基礎體能的培養，空手道的訓練還有更多的肌力、敏捷和反應訓練，但我個人還蠻喜歡跑步帶來心靈的安定感。」

外表文靜帶點知性美的Candace劉昱吟從痛恨跑步到即使出國仍不忘在社群留下跑姿倩影，甚至投入滑雪、衝浪等充滿挑戰性的運動，從事法律相關工作的她最近在IG貼出一張張畫作，能動能靜、能文能武的她對跑步頗有一番深刻體悟，「跑步就像人生一樣，時時都有挫折，而挫折來時放棄總是比堅持容易。如果跑步可以幫助你尋找自我與快樂，為什麼不跑呢？」

過去因為他人對自己身材的負面評價而下定決心，立志運動瘦身證明自己是超級績優股的YoYo蔡侑君是「成長肌勵型」跑步美女的最佳代言人，在知名運動網站上的文章被瘋狂轉載，激勵了不少女孩，笑容充滿自信的她強調，「只有相信自己做得到、願意付出才能變得更好。不論受到什麼樣的打擊，一定要勇敢地相信，只有自己可以成就非凡的自己，妳值得擁有更好的自己。」

跟前兩位女孩的出發點不同，新手媽媽One One的跑步理由很簡單卻很實際，「當初是為了品嚐更多的美食所以開始跑步，跑著跑著就加入了NRC，然後一直跑到結婚、生小孩，現在的目標是找回懷孕前的自己，繼續為美食而跑。」不需要冠冕堂皇的理由，每個女孩都可以這麼自然而然的開始去跑，透過這些女孩們的故事，喚起更多不同型格的女孩，跑步就從報名台新女子路跑開始。