根據中新網引述大陸最高人民檢察院指出，從2020年以來，檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量保持快速上升態勢。統計今年1月至9月，大陸檢方以洗錢罪提起公訴共計1462人，較上年同期上升142.5％。

大陸最高人民檢察院第四檢察廳負責人介紹，檢方起訴洗錢犯罪案件數量快速上升的一個背景在於刑法修正案（十一）的施行。根據法律對自洗錢案件辦理的新要求，多地檢察機關在審查起訴毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等案件中，發現上游犯罪分子自洗錢線索後，依法追加起訴洗錢罪。

此外，根據大陸官方3日發佈的一批檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例中就有一起自洗錢案件。最高檢第四檢察廳負責人更稱，實施上游犯罪後又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。

而這批案例也揭示各種形態的洗錢手段，有的是「典型的跨境轉移資產型洗錢犯罪」，也有的「採用虛假股權交易方式洗錢」。

大陸最高檢表示將繼續堅持上游犯罪、洗錢犯罪同步審查，持續加大追訴洗錢犯罪力道，並以反洗錢為手段遏制上游犯罪、促進追贓挽損。