九合一選舉，國民黨執政的6縣被列為查察賄選重點區域，引發議論；南投縣長林明溱表示，此舉是否有政治考量，大家心知肚明，司法機關查察賄選，應該全國各縣市一視同仁，不能只針對藍營執政縣市。
警政署將苗栗、彰化、南投、雲林、宜蘭及花蓮等6縣，列為查緝賄選重點區域，剛好6縣都是由國民黨籍縣長執政。
林明溱強調，他支持嚴格查緝賄選，將違法賄選的人繩之以法，才能選出為民服務的好人才，但是，查賄執法應該全國一致，不是只針對國民黨執政的6縣。
九合一選舉，國民黨執政的6縣被列為查察賄選重點區域，引發議論；南投縣長林明溱表示，此舉是否有政治考量，大家心知肚明，司法機關查察賄選，應該全國各縣市一視同仁，不能只針對藍營執政縣市。
警政署將苗栗、彰化、南投、雲林、宜蘭及花蓮等6縣，列為查緝賄選重點區域，剛好6縣都是由國民黨籍縣長執政。
林明溱強調，他支持嚴格查緝賄選，將違法賄選的人繩之以法，才能選出為民服務的好人才，但是，查賄執法應該全國一致，不是只針對國民黨執政的6縣。
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