全台獨家FILA運動用品出清特賣最低1折起。（麗寶樂園渡假區提供）

高單價家電用品類買氣旺，明顯感受買氣回溫。（麗寶樂園渡假區提供）

疫情後消費力道復甦！麗寶OUTLET MALL六周年慶，首五日因高單價家電與家用品類商品帶動，業績較去年成長2成；另全台獨家FILA出清特賣會1折起、名牌包特賣3.5折起，還有饕客最愛大閘蟹買一送一活動，吸引消費者搶購，明顯感受買氣回溫。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶OUTLET MALL即日起至11／20舉辦六周年慶，期間推出LG、SONY、SHARP、Samsung多個家電品牌的聯合特賣活動，首五日業績亮眼，今年尤其在高單價的按摩椅、洗衣機、75吋大電視等家電類、品牌家具床組與休閒運動品牌，兩大類銷售表現較去年同期都增加3成，推測為疫情開始解封後迎來的報復性消費，帶動整體業績成長。

為搶攻周年慶商機，麗寶OUTLET MALL於此期間更規畫多場超殺特賣活動，包括全台獨家FILA運動用品出清特賣最低1折起、GLORY WINE紅酒展售會、日韓彩妝保養品特賣會2折起、全台OUTLET獨家資生堂快閃櫃、Kinloch Anderson皮件特賣會2.9折起、上山採藥保養彩妝特賣會50元起、SUN FLOWER襪帕織品特賣會3折起、名品包絕版品出清特賣會3.5折起等。

麗寶樂園渡假區表示，即日起在麗寶OUTLET MALL 快閃登場，祭出公仔5折起、服飾配件類三件1000元的好康優惠；周年慶美食優惠不可少，伴隨時序入秋，吃蟹季節已經到來，桀壽司日本料理祭出大閘蟹買一送一(666元)、買五送六(3330元)活動，產自江蘇固城湖的大閘蟹每隻4~4.5兩，還有小紅花鐵板燒推出主廚精選雙主菜套餐，原價1100元，週年慶期間限定只要866元。

疫後首個周年慶，麗寶OUTLET MALL回饋不手軟，即日起至11／20於麗寶OUTLET MALL憑當日消費發票滿3000元就可抽TOKUYO按摩椅、麗寶福容大飯店住宿券等多項好禮。週年慶期間正值台中購物節檔期，凡在麗寶樂園渡假區消費，上網登錄金額即享五倍累計優惠，有機會抽中麗寶集團精品好宅。