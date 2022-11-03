中廣董事長趙少康日前提新竹換台北引發爭議，國民黨台北市長候選人蔣萬安今日表示，最早提棄保的其實是台北市長柯文哲，當時他也是平常心看待。仍未對趙少康言論表態，對此無黨籍候選人黃珊珊今再痛批，前幾天新聞是一場誤會嗎？看來蔣萬安要用平常心看政治分贓？

黃珊珊今下午拜會賽珍珠基金會，會後受訪再被問及趙少康「新竹換台北」，蔣萬安仍未表態，黃珊珊強調，難道前幾天新聞都是一場誤會？痛批趙少康敢說又不敢負責，自己問過蔣萬安好多次，到底同不同意，看來蔣萬安是要用平常心看政治分贓。

另有民調指出黃珊珊於港湖區民調墊底，外界推測是因內科交通問題導致民調下降，對此黃珊珊表示，該份民調數字有很多奇怪的地方，策略型的民調大家看看就好，呼籲市民不要被操控，每個人都做自己的主人，如果民進黨的選情真的這麼樂觀，就不用每天說三道四。

另台北市長柯文哲日前接受專訪表示，自己的個人特質太強，柯粉很難轉移給黃珊珊，並表示黃珊珊終究要自己走一遭；對此黃表示，柯文哲的政績就是最好的輔選，不用每次都見縫插針，候選人是我，本來就要靠自己努力，不用每天都用政治方式去做分化。

黃強調，選舉是要爭取全部人支持，不會只有柯粉跟珊粉，大部分選民是沒有顏色的，選舉就選一個最適任的台北市長，而不是把人民先分成各種不同的顏色，若不能拿出適任的證明，每天把選民分成不同顏色選票，這樣沒有意義。

至於柯文哲預言今年投票率恐怕只有65％，黃珊珊則表示，今年有18歲公民複決權的公投，希望大家都要出來投票，關心台灣的未來。