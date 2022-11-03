彰化縣政府於北斗牛墟廣場興建「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程」，3日舉行上梁典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府於北斗牛墟廣場興建「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓」，模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府於北斗牛墟廣場興建「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓」，模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓」，模擬圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府於北斗牛墟廣場興建「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程」，3日舉行上梁典禮，彰化縣長王惠美表示，預計將於2023年完工，共地下1層，地上6層樓，1樓至地上2樓為衛生所空間及辦公室，3樓是公設民營托嬰中心和早療日托機構，4樓日間照顧中心，5樓為育兒親子館、6樓家庭福利服務中心。

縣長王惠美表示，北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程，衛生福利部補助1億527萬2000元，縣府配合款7885萬3000元，共計1億8412萬3000元，總面積约1248坪。讓北斗地區居民能夠有更完善的社會福利及優質衛生。

王惠美指出，很開心參加北斗鎮衛生所及長照大樓的上樑典禮，高齡化、少子化是現在趨勢，解決年輕人不願生育問題，必須提供育嬰好場所，才能認真打拚事業；老人要能在地安養、得到最好的照顧，北斗鎮65歲以上的老年人口，佔18％，老化速度很快。目前全彰化縣整合型衛福長照大樓約有10棟，全彰化縣共591個村里，已建置323個關懷據點，北斗共有15個里，目前有8個里設有照顧關懷據點。

縣府社會處長王蘭心表示，北斗鎮衛生所暨長照社福大樓是縣內社會福利大躍進的亮點之一，更是一座全新的城市新地標，能近便提供北斗及鄰近鄉鎮居民優良的衛生及社會福利服務，縣府團隊將會持續推動普及、平價又優質的育兒及老年照護環境，降低本縣縣民養兒育女與養老的各種負荷，建構老少共融環境，讓彰化加倍美好。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，二林整合衛福大樓落成，北斗上梁，陸續還有大城、竹塘、芳苑、員林、社頭、溪州、鹿港、線西等將興建。此外，縣府向中央爭取「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」51處長照服務據點包括衛生所結合日照中心有4案；衛生所結合日照中心、育兒親子館及托嬰中心有9案；長照中心有2案；長照據點有5案；照管分站有1案；社區活動中心17案；老人文康中心4案；日照中心5案，日照中心結合社會福利場館4案。