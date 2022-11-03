在北京政府強力扶植下，中國面板業迅速崛起，根據韓媒報導，2022年中國與南韓的市占差距將進一步拉大，可能上看10個百分點。南韓過去曾蟬聯全球面板市占霸主長達17年，但已在2021年將寶座拱手讓給中國。

根據《BusinessKorea》報導，中國面板製造商占整體市場比重，預計從2021年的41.5%上升至2022年的43%。南韓2021年市占率則為33.2%，已完全被中國業者打趴，僅在OLED領域還有領先優勢。

在LCD面板市場方面，2021年中國市占率約達50.9%，而南韓市占率僅剩14.4%，甚至輸給台灣的31.6%。背後原因在於，中國面板廠在中國政府重金扶植下，以價格戰積極搶市，韓廠不敵削價競爭，包括三星顯示(Samsung Display)已於今年第二季正式退出LCD面板業務，LG顯示(LG Display)因連續兩季虧損，也決定提前撤出LCD面板業務。

報導提到，中國在OLED領域也緊追韓國，南韓OLED面板全球市占率，從2016年的98.1%下降到2021年的82.8%，但同期中國的OLED市場占比則從1.1%大幅上升到16.6%。

日經中文網先前報導，南韓兩大面板廠三星與LG，從2012年開始在專利侵害方面相互提起訴訟，至少出現4起官司，這場長達10年的法庭大戰在今年6月落幕，但這期間已讓競爭對手中國有了可乘之機，據悉有超過百位南韓面板工程師，紛紛前往中國尋求更優渥的薪資條件。