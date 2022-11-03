九合一選舉近在咫尺，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，新竹市長選情也進入白熱化階段，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭國民黨對手林耕仁爆料任用男友當公費助理。對此，媒體人逆風的烏鴉今（3）日就在臉書上表示，「這一波對高虹安的攻擊，是針對她的助理和感情問題，此事件無疑會是對高虹安的選情核彈」，而他也坦言「這一波攻防，也是我對這次選戰最感到不寒而慄的時刻」。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「關於高虹安助理事件最恐怖的地方」的文章表示，雖然這波攻擊是前幾天才開始的，但他大概在一個月以前就聽說了這件事，而且內容和現在揭露的大同小異。逆風的烏鴉直言，「不過無法釐清的關鍵點，是高虹安和助理感情的起始點。當時明確獲得的資訊，就是綠營要打這個，而告訴我這件事的人，也不清楚為什麼綠營已經掌握資料，但是卻沒有出手」。

逆風的烏鴉強調，「從當時聽說此事到第一波攻擊，我就很清楚的知道，這起事件的關鍵不在高虹安和那位助理身上，而在助理的前妻身上。也就是說，如果爆料者爆料後或者爆料同時，助理的前妻出來證實爆料內容，那此事件無疑會是對高虹安的選情核彈。反之，如果爆料後前妻透過任何方式說明爆料是假的，那麼也同樣是顆核彈，只是這顆核彈，就會炸向爆料者，也就是民進黨或者後來被利用來爆料的林耕仁。如果事態朝此情況發展，那新竹市的選戰就等於提前結束了」。

逆風的烏鴉當時也判斷，要打這個議題的可能性不高，「最大的變數，就是助理前妻的情況是無法掌握的」，更爆出內幕，「而如今竟然出手了，原因也就顯而易見：原來助理的前妻已經在上周過世，她不可能再為任何一方作證了」，逆風的烏鴉接著說，「或許你會說，她無法為任何一方作證，那一手消息只有高虹安和她的助理，不是對高虹安有利嗎？不是這樣的。因為這起事件牽涉的是感情問題，而且高虹安和她助理是被指控的一方，因此無論他們提出多有利的事證，還是有信者恆信的問題。傷害一定有，只是多或少的問題而已」。

逆風的烏鴉也坦言，讓他不寒而慄的地方，不是議題的攻防，「而是很顯然，企圖操弄這個事件的一方，對於該名助理和他前妻的相關資料、現況都是完全掌握的，所以才能夠在幾乎他前妻過世的第一時間，就馬上丟出這個議題。是什麼樣的組織、團體和力量，能夠對一個不曾是公眾人物的平民有這麼精準的資訊掌握？這絕對不是靠『網路肉搜』就辦得到的」。

逆風的烏鴉最後更說，「如果你不覺得恐怖，那可能就是太遲鈍了」，並補充，那位助理當然可以拿出戶口名簿之類的東西出來證明離婚時間，但要面對的難題和之前高虹安拿e-mail出來一樣：「那時高虹安被批評說是出賣長官，如果這樣做應該也會被批說是拿已經過世的前妻當擋箭牌吧」。