台灣「烏惡戰爭」網路火拼，一支踢爆「拼鮮水產」炒菜鍋產地的影片，網紅界隔空交火，有百萬點閱的人氣網紅「烏鴉DoKa」搬出多位道上大哥名號，向炒鍋業者索要「處理費」500萬元，播用影片的「拼鮮水產」李姓負責人向彰化縣警察局報案被恐嚇取財，刑警大隊還在了解中。

據了解，「烏鴉」8月1日找上「拼鮮水產」，告知李姓負責人踢爆事件的內幕，指出這是收錢的業配抹黑影片，點名「心正」、「丟丟妹」及「勾惡」、「Bump」等多位踢爆型網紅都牽涉其中，並亮出多位幫派大哥名號，表示他可以代為處理此事，但需要付出代價，拍洗白影片，開口要價500萬，李姓負責人則將這段過程錄音，向警方報案提告。

據傳，報案指出，「烏鴉」嗆說，「他們一個堂口有沒有60個人，我們隨便一個會都3000人，我們4個會加起來2萬人啊，他是要怎麼跟我們玩？」

「意思意思拼鮮也拿300出來，更何況所有證據指出都是心正的問題，偽證、還先攻擊人家，罵人家兒子是智障…我們誰都不怕，就怕3個人，宋哥、川哥、iho哥、是我們直屬的，哪怕是鐵霸哥，我們都先輸贏再說…」。

彰化縣警察局刑警大隊表示，整個案件還在了解中。