43歲許姓男子今年7月中午穿著台北市立景美女中的黃襯衫、黑褶裙制服、黑皮鞋，頭戴假髮扮女裝闖進景美女中校園，由於女學生發現「她」舉止怪異，通報校方報警，當場逮捕這名怪叔叔，事後遭判緩刑2年，須支付公庫2萬元，監視畫面如今曝光，許男當時的打扮「相當顯眼」，走在校園引人側目。

他「黃衫黑裙」戴長髮混入景美女中，學生通報逮捕「怪叔叔」畫面曝光。(葉庭欣/翻攝)

景美女中制服為黃襯衫搭配黑褶裙，代表著青春活力，也給人深刻的印象，50多年不變，素有「黃衫客」之稱，是國內相當具有指標性的校服之一。

今年7月23日中午12時許，許男身著景美女中學夏季制服黃襯衫、黑短裙、黑皮鞋、頭戴長假髮，擅自從景美女中大門旁小門進入校園內。

有女學生發現這名「同學」舉止怪異，通報學校，校方擔心學生安危，報警處理，文山一分局員警趕到校園，當場逮獲「她」，發現「她」不但是男扮女裝，還是40多歲的怪叔叔。

事後景美女中提告，警方詢問時，許男坦承犯行，供稱是一時好奇，才假扮女高中生，警詢後將許男移送台北地檢署偵辦。

檢察官因許男認罪，並依據監視器畫面，認定許男涉犯《刑法》無故侵入他人建築物罪，依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，許男以男扮女裝方式侵入校園，可能造成師生心生驚恐，所為實有不該；但考量許男坦承犯行，沒有前科，因一時失慮而犯罪，且具狀陳明其悔過之意、願向師生道歉，判處拘役20日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付2萬元。可上訴。

他「黃衫黑裙」戴長髮混入景美女中，學生通報逮捕「怪叔叔」畫面曝光。(葉庭欣/翻攝)