雙11購物盛會即將邁入最高潮，亞太電信宣布數位門市明（4）日祭出最新一波超狂優惠，活動只有10天，新申辦／攜碼「5G極速升等」iPhone 14雙11限時購機方案，月付799元，全系列iPhone 14僅需支付128GB專案價格，即可帶走256GB同型機款，容量免費小升大，免排隊、免預約，輕輕鬆鬆幫果粉們省荷包。

亞太電信自2019年數位門市首創最快10分鐘門號立即通的24小時電信服務，掀起電信業數位創新革命，至今已累積服務超過數十萬用戶。今年雙11數位門市推出最夯iPhone 14超狂優惠方案，活動期間內，月付799元，約期30期，就能以128GB專案價格免費升級至256GB容量，iPhone 14 優惠專案價20300元、iPhone 14 Plus優惠專案價24300元、iPhone 14 Pro優惠專案價27300元、iPhone 14 Pro Max優惠專案價31300元，均內含5G上網40GB流量，超量後享21Mbps上網吃到飽、網外贈送90分鐘，合約期間內，再送總價值7500元「5G上網補充包」流量折抵金。

亞太電信Gt智慧生活門市一起同樂，攜碼申辦5G指定方案，手機專案價立即現省1111元外，獨家加碼再享好禮三選一，優惠活動同樣只限10天。申辦iPhone 14 128GB月付1399元，約期36期，專案價10300元，雙11優惠價9189元，再享MagSafe(市價1290元) 、無線充電行動電源(市價1180元)或雙用備份豆腐 (市價1490元) 好禮三選一。另外，多款Android 5G手機0元起，OPPO Reno 8Z 月付999元，約期36期，專案價990元，雙11優惠價只要0元就能帶回家，再享手提定時陶瓷電暖器(市價1790元) 、真無線藍牙耳機(市價1780元 )或無線充電行動電源(市價1180元) 好禮三選一。

亞太電信自11月1日起跑的全民集氣解鎖1.1折超夯3C商品限時活動，免費傳送簡訊【Gt購全館免運】至簡碼互動門號【66611】即可參加，短短三天衝破3.3萬人次參與全力拼解鎖，目前AirPods(第3代)無線藍牙耳機、Dyson Supersonic吹風機及SHARP 50吋電視4T-C50BJ3T已順利解鎖，後續達55555人，將解鎖SONY PS5遊戲主機同捆包（原價26910元），解鎖價2960元；若達到66666人，即可解鎖最大獎iPhone 14 Plus 128GB（原價31900元），解鎖價3509元。