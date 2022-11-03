風扇廠建準(2421)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為3.55億元，季增18.66%，累計前3季每股盈餘為3.23元，建準新建菲律賓廠於10月開始量產，預計4條產線將於明年農曆年後到位，建準預估，第4季營運可望優於第3季，毛利率亦有望逐季改善。

擺脫第2季大陸封城停工干擾，建準第3季營運明顯回溫，受惠於伺服器、車用、網通訂單暢旺，建準第3季合併營收為36.64億元，季增5.2%，營業毛利為8.79億元，季增11.78%，產品組合優化及有利的新台幣匯率，單季毛利率攀高至24%，季增1.41個百分點，稅後盈餘為3.55億元，季增18.66%，單季每股盈餘為1.42元。

建準今年前3季合併營收為102.7億元，年增4.4%，營業毛利為22.47億元，年增24.13%，合併毛利率為21.88%，年增3.48個百分點，稅後盈餘為8.09億元，每股盈餘為3.23元。

為分散製造基地，建準新建菲律賓廠，第一條產線於10月開始量產，預計明年農曆年後產線將增加至4條，屆時菲律賓廠將佔建準總產能10%，建準規劃長期目標是菲律賓廠區產能佔比達30%到40%，未來除車用產品，菲律賓廠所有產品均會生產。