義隆(2458)今(3)日舉辦法說會，單季稅前淨利季減少35.9%、年減少63.5%，EPS為1.83元，展望第四季，義隆丟出震撼彈，將大動作進行調整，選擇與簽訂LTA的晶圓廠毀約，第四季將會將違約金認列於業外，這也是目前第一家公開表示選擇與簽訂LTA晶圓廠毀約支付違約金的IC設計公司。

義隆第三季營收為28.19億元，季減少32%、年減少43.3%；單季稅前淨利為4.88億元，季減少35.9%、年減少63.5%；單季EPS為1.83元。第三毛利率為46.5%、相較第二季減少0.9個百分點、相較去年同期減少4.5個百分點；單季營業利益率為27%，相較第二季持平，相較去年同期減少6.6個百分點。

展望第四季，義隆預估營收落在18~21億元，季減少25.5%~36.15%，毛利率預估落在45%~47%，營業利益率落在3.6%~9.8%。

董事長葉儀(日告)表示，其實上半年拉貨狀況趨近於正常，真正去庫存是在今年第三季開始確實執行，先前因為考量產能吃緊，所以有和晶圓廠簽訂LTA，義隆希望在今年第四季可以在整理完畢，故選擇「毀約」，將會支付晶圓廠違約金，會放在業外一次認列，故初步判斷第四季整體獲利會呈現小賺或者小虧。葉儀(日告)坦言，一次解決對義隆來說是「海闊天空」，且預計後續晶圓價格會下修，選擇支付違約金對義隆來說在後續是比較有優勢的，「不見得是壞事」。

葉儀(日告)表示，現在買氣真的非常弱，終端品牌有下修出貨，整體庫存去化比較慢，根據實際掌握狀況，第四季每一個產品線都不好。整體來說，Chromebook今年總量相較去年掉了一半，也衝擊毛利率較高的Touch Screen(觸控板)，以現在義隆來看，希望去化可以快一點，所以第四季有針對自家、客戶庫存進行控管 Window系統產品今年底大多數品牌庫存都可以控制得差不多，Chromebook則預計會到明年第一季或第二季，期望最壞的時機就是今年第四季。至於2023年，葉儀(日告)表示，明年整體來自廠商的訊息還是偏保守，但仍有相對比較樂觀的產品，即指紋辨識、指向裝置。

ASP趨勢上，義隆表示，儘管單價高的指紋產品整體滲透率不如預期，但義隆今年大多數產品ASP還是成長，除Touch Screen(觸控板)持平外，整體ASP成長約高個位數到雙位數成長，預計後續在功能增加、產品加值下，後續還是會呈現成長趨勢。

配息政策上，在外在環境影響下，義隆高配息率不變，會維持以往的水準比例。