慧榮公布第三季財報，營收2億5081萬美元，與第二季及去年同期相比皆減少1%。第三季毛利率47.6%。稅後淨利5,116萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.53美元(約新台幣49元)。

慧榮總經理苟嘉章表示，目前PC和智慧型手機終端市場仍充滿挑戰，尤其通路SSD需求減緩影響到SSD控制晶片營收。從年初到現在，慧榮的SSD控制晶片營收與去年同期相比呈現持平，其中PC OEM市場營收與去年同期相比成長了50%，但通路市場營收卻減少了40%。主要出貨給PC OEM的PCIe Gen4 SSD控制晶片在今年上半年在SSD營收占比已過半，第三季持續擴大。儘管包括實體零售、電子商務或系統整合等通路SSD終端市場呈現疲弱，尤其在中國，但隨著NAND大廠已開始釋出多餘的庫存給NAND模組廠，相信未來市況將有所改善。

苟嘉章表示，慧榮的MonTitan企業級PCIe Gen5 SM8366 SSD控制晶片日前取得了重要的進展。在美國聖荷西舉辦的OCP Global Summit的攤位上，慧榮實機展示了採用分層韌體堆疊設計、搭載已通過NAND 夥伴Flash驗證的SSD參考設計套件，預計在2023年初將可進行送樣，並在年底進入量產階段。

苟嘉章表示，從年初到現在，慧榮的eMMC/UFS控制晶片營收與去年同期相比成長約三分之一，兩種控制晶片都在成長，其中eMMC控制晶片成長速度為UFS控制晶片的兩倍。eMMC/UFS控制晶片成長的動力主要來自和具有市場競爭地位的NAND大廠的合作，以及模組廠受惠於一些NAND大廠淡出eMMC市場所帶來的轉單效益。另外，第三季受到產品組合改變和價格調整影響，整體毛利降低，慧榮預計在接近年底時，整體營收將呈現持平。

在被MaxLinear併購的進度方面，8月底慧榮在特別股東大會上批准了MaxLinear的收購，交易的完成取決於某些慣常交割條件，包括中國大陸國家市場監督管理總局（State Administration for Market regulation, SAMR）的批准。