美國聯準會最新談話指出，要把當地通膨壓到目標價位2%附近，這也表示還會繼續升息。消息一傳到亞洲新興市場，3日股匯市紛紛軟腳，專家學者認為，美元以及美國利率繼續走高之下，亞洲真正的壓力應該還在後面。

正如市場普遍預估，聯準會是將利率上調75個基本點。美聯儲雖然表明未來升息幅度可能會縮減，但是跟通膨大戰的後遺症，也將進一步推升借款成本。主席鮑爾也說，目前討論何時停止調升利率的話，還為時過早。

新加坡華僑銀行(OCBC)認為，聯準會釋出美國結束升息周期後的終端利率，可能會比原先預想的還要高，令市場頗擔憂。在聯準會評估過去緊縮政策所帶來較延滯的影響性後，未來政策決策將變得更加依賴數據報告，應該會降低中性利率本身的指引效果。

菲律賓央行3日宣布，計劃在11月中下旬左右將基準利率也上調75個基本點，以配合聯準會最新的貨幣緊縮政策。經路透社查訪，在通膨上漲下，預估馬來西亞央行也會將利率提升25個基本點至2.75%。

日本瑞穗銀行(Mizuho)預測，印度央行有可能會升息35至50個基本點。在聯準會確定又升息之後，亞洲新興國家也開始陸續調升利率，也表示這些地區經濟成長的下行風險也將增加。

匯銀人士認為，美元亦將跟隨利率調升再走強，亞洲貨幣也會備感壓力，像是人民幣以及日圓就是代表。同樣地，股市結構以科技類股為主的韓國與台灣，各自的韓元以及新台幣也可能再度轉弱。