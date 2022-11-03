荷蘭最大銀行ING集團周四公布上季稅前獲利為13.8億歐元，由於出現一次性的費用，表現低於預期。此外ING也推出了新一輪價值15億歐元的股票回購。

ING表示，較高的通膨和能源價格，都對公司成本和客戶造成影響。

分析師此前對稅前獲利的預估為15.0億歐元，而去年同期的表現為19.2億歐元。

此一數字已經含括了6.31億歐元的特殊費用，以及在波蘭所產生的一次性費用。

與歐洲其它大型銀行在第三季業績穩定表現一樣，ING業績同樣也受益於較高的利率。

執行長Steven van Rijswijk說，公司已經看到未來一個「堅實的表現」，特別是在當前經濟和地緣政治環境充滿了挑戰之下。

ING也指出，第三季貸款損失準備金增加至4.03億歐元，高於去年同期的3900萬歐元，但是與整體的平均水準相一致。

在其它關鍵銀行業指標中，淨息差從1.38%跌至1.28%。van Rijswijk表示，如果沒有一次性的費用，淨息差將提高至1.42%。

該公司的CET1比率(資本適足率，為衡量歐洲銀行償付能力的關鍵指標)為14.7%，這也讓額外的股票回購計畫成為可能。