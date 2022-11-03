經濟前景不確定、升息以及銀行縮緊銀根下，住宅與土地交易由去年的大好轉為量縮的格局，土地交易也同步轉淡。據第一太平戴維斯統計，今年前10月全台大型土地交易總額為1,564億元，比去年同期減少3成；然而新北市土地交易卻逆勢成長，成交總額達437億元，比去年同期增加38%，交易總金額為全台之冠，第二名與第三名則為桃園市(340億元)與高雄市(266億元)，顯示當市場前景不明，建商購地將回防發展成熟且具建設題材的區域。

新北市每年建物移轉棟數達到6萬棟，是六都之中房市最活耀的縣市，近年更受惠於捷運環狀線與機場捷運開通，以及政府大力推動都市更新、工業區立體化以及捷運場站周邊開發容積獎勵，吸引民間資金投入開發。

第一太平戴維斯進一步分析新北市土地交易最熱門的行政區則為新莊區(138億元)、八里區(100億元)與三重區(80億元)，中悅、麗寶、愛山林與國建等建商都持續布局土地，例如中悅集團斥資87.6億元買下新北知識園區特定產專區，麗寶集團在今年則再加碼100億元布局多筆台北港特定區土地。

第一太平戴維斯受託辦理新北市三重區土地公開標售，標的坐落於重新路五段與神農街交叉口，距離捷運先嗇宮站300公尺，基地面積835.91坪，地上建物面積949.31坪，土地使用分區包含商業區(507.89坪)、乙種工業區(325.28坪)與道路用地(2.74坪)，商業區與乙種工業區的容積率分別為440%與210%，開標日為12月20日，即日起開始領標。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，本案周遭涵蓋住宅開發與產業發展的元素，可塑性高，鄰近的二重疏洪道重劃區，是近期新北市相當熱門的住宅推案熱區。本次標售的三重區都更用地鄰近捷運先嗇宮站，符合新北市都更第一箭的增額容積，另外地上建物屋齡已逾40年，亦可申請都市更新獎勵，開發潛力大。