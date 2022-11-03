遠傳(4904)遠距診療再傳捷報！遠傳發揮「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)實力支援新光醫院將醫療資源輸出國際。新光醫院深耕帛琉醫療多年，攜手帛琉衛生部成立「遠距醫療中心」(3)日舉行揭牌典禮，並捐贈行動醫療車，結合遠傳遠距診療平台，共同打造跨國遠距醫療服務。遠傳曾協助新光醫院數位轉型，並於疫情期間合力推出新冠友善通訊門診，是新光醫院堅實的科技夥伴，亦為本次國際遠距醫療合作的契機。「遠距醫療中心揭牌典禮」於帛琉國家醫院舉行。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，新光醫院長期投入提升帛琉醫療品質，積極參與國際援外，推動帛琉醫療合作成果有目共睹，遠傳成為新光醫院於帛琉遠距診療服務的合作夥伴，以「大人物」結合雲端技術，共同協助當地建置完整醫衛體系，為台灣醫療外交盡一份心力。

在「遠距醫療中心」成立後，民眾將能在帛琉國家醫院所開設的遠距視訊門診，透過遠傳自主開發的遠距診療平台，結合五官鏡醫療器材，將病患的生理數據、檢測影像，傳輸至新光醫院的專科醫師進行遠距視訊及多方會診，用網路跨越國家疆界，於第一時間提供即時的專科診療服務，大幅提升居民的就醫便利性。

遠傳於2020年5G開台後率先推出台灣第一個5G遠距診療服務，以網路取代馬路，不僅為病患與醫療院所提供有溫度的數位科技服務，更減少長途就醫交通往返的碳排放，符合ESG永續發展方向，遠傳遠距診療迄今已遍及台灣12縣市、35鄉鎮。遠傳遠距診療平台今年通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的通訊診療平台；更榮獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「國家醫療品質獎」，為電信業唯一獲獎；上個月在「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，獲得雙獎項的肯定。本次支援新光醫院將醫療資源輸出國際，持續透過科技打破醫療的時空限制。