全臺最香路跑重磅回歸！在眾多女性跑者熱切呼喚下，台新女子路跑將於明(2023)年3月26日及4月9日在高雄、臺北兩地接力舉行。本次除臺北場外，最香路跑場景也將延伸至高雄，熱情邀約南、北女性跑者一同揮汗，在邁入與病毒共存的疫後時代，站上嶄新起跑點，衝破不確定性及悶氛圍，展現多元自信，開啟無限可能。

因本土疫情快速擴散，2022年台新女子路跑宣布停辦，但也與所有跑者約定2023年不見不散。隨國、內外陸續開放邊境，重拾疫情前的日常活動，台新銀行今(3)日宣布，「2023 Taishin Women Run」如約回歸，即日起開放網路報名，共規劃臺北、高雄兩場賽事，比往年規模再擴大。2022年台新女子路跑原訂加開高雄場，但因疫情未能實現，「2023 Taishin Women Run」強勢回歸將首度踏上高雄賽道，力邀南部女性跑者共襄盛舉，參加這場南部最大型的路跑活動。

台新女子路跑「2023 Taishin Women Run」高雄場將率先於2023年3月26日登場，名額限定5000名，分成3.5公里及10公里組。臺北場則於2023年4月9日接力舉行，名額限量12000名，分為3公里、10公里及半馬組(21公里)。此次賽事特別設計低門檻里程組別，包括高雄場的3.5公里組及臺北場的3公里組，讓想嘗試路跑的玩家型跑者也能一同嘗試，挑戰自我。

為支持女性跑者，台新銀行與中華民國路跑協會特別祭出多項報名優惠。即日起至2023年2月16日止，持「台新玫瑰Giving卡」報名臺北場半馬組、高雄場10公里組，享報名費8折優惠(臺北場限量300名、高雄場限量100名)。新戶透過指定連結報名，首刷再贈小巧粉紅舒壓按摩槍，限量100名。此外，台新信用卡全卡友，不限新舊戶，報名臺北場10公里組、3公里組，以及高雄場3.5公里組，也享報名費9折優惠(限量600名)；報名臺北場半馬組、10公里(限個人組)，以及高雄場10公里(限個人組)的跑者，前500名還可獲得Nike Running Club鞋袋。

台新銀行誠摯邀請所有女性朋友參加「2023 Taishin Women Run」，一同寵愛自己、展現女力。台新銀行1995年推出臺灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡，致力成為最關心女性的銀行，重視並支持女性的堅定立場，多年來從未改變，並將這份精神擴散至金控其他子公司。此次，台新證券及台新人壽也共同加入贊助台新女子路跑行列，期盼透過金控集團力量，讓更多女性朋友與員工共同參與，在路跑過程中聆聽、擁抱自己的心，成為更好的自己。