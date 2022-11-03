新竹市總工會辦理的「中式美食小吃烹調訓練班」近日結業，28位學員們學習到改善烹飪技巧及衛生觀念。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─中式美食小吃烹調訓練班第02期班」近日結業，28位學員們學習到改善烹飪技巧及衛生觀念，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市總工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的28位學員，都至少完成63小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

總工會指出，此次學員的學習期間是自9月1日至10月27日，在63小時的課程中，指導老師特別利用在地食材，指導學員學會包括台南擔仔麵、鹹水雞、台式香菇油飯、麻油雞等41道料理的技巧，課程中也教導多種刀工如水花、片、絲、丁、條、泥等，加強食材形狀及擺盤，添增豐富的視覺效果。

學員們在結訓時，均可學習到改善烹飪技巧及衛生觀念，所學的專業知識、技能若能學以致用，可順利快速的投入職場，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員餐飲相關行業工作機會與就業管道及訊息。