毛利較高的成衣營占比提升，光隆（8916）董事會3日通過第三季財報，累計前三季稅後淨利8.09億元，創同期新高，年增198.14％，EPS5.79元。

主要營項有成衣、家紡、羽絨產品的光隆累計今年1～9月的合併營收81.52億元，年成長38.61％。

光隆指出，公司由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益已開始浮現，前三季的營業淨利與稅後純益雙創同期歷史新高。

今年前三季，光隆成衣營收比重已超過5成，光隆指出，集團深耕戶外運動服飾已久，與全球最有前景的戶外服裝品牌建立合作夥伴關係，隨著愈來愈多品牌業者選擇光隆以生產高階戶外運動服飾，市占率不斷提升。

持續看好戶外機能服飾的發展，光隆指出，在戶外運動風潮興起下，根據Euromonitor所公布的數據，全球戶外服飾到2026年的年複合成長率（CAGR）為6.4％，較疫情發生前2007至2019年的3.7％大幅上升。目前戶外服飾普及率仍處低點，潛在成長空間相當巨大。

光隆今年戶外機能服飾營收將較去年大幅成長逾30％；光隆表示，將持續爭取新品牌客戶，而這也會是光隆未來營運持續成長的一大動能。

雖然全球通膨衝擊終端服飾消費，不過光隆指出，今年成衣訂單無虞，第四季產能滿載，訂單能見度更已到明年上半年。

根據光隆定下的目標，到2026年成衣營收比重將達到70％，帶動未來五年成衣事業部營收以雙位數幅度成長。