論壇從消費者需求出發，深度討論訂閱制的顧客經營新思維，吸引各大通路、品牌，及商業夥伴逾200位以上參與。（石智中攝）

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，透過訂閱延伸顧客價值，增加消費者持續回流，成為企業穩定且長期的營收來源。（石智中攝）

論壇從消費者需求出發，深度討論訂閱制的顧客經營新思維，吸引各大通路、品牌，及商業夥伴逾200位以上參與。（石智中攝）

後疫情時代加速各類訂閱服務的發展，今年全球訂閱經濟市場價值將高達2750億美元。HAPPY GO旗下市調顧問品牌「GO SURVEY」，今（3）日舉行消費趨勢論壇，以「訂閱經濟－萬物皆可訂『心』商機」為題，發表最新消費者白皮書報告，揭露有高達8成以上消費者，有付費訂閱的經驗，且未來續訂動能強勁。論壇包含「如何打造循環消費力」、「創造服務生態圈培養品牌忠誠鐵粉」等議題，從消費者需求出發，深度討論訂閱制的顧客經營新思維，吸引各大通路、品牌，及商業夥伴逾200位以上參與。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，台灣有高達82％的消費者都有訂閱經驗，從小時候的嘉南羊乳、養樂多等，代表訂閱制行之有年，萬物皆可訂，不是近年才出現的機制。對消費者來說，訂閱可以更優惠、方便，而對業者來說，訂閱可一次滿足顧客的需求，進而增加忠誠度。HAPPY GO在會員數千萬以上的龐大數據基礎上，藉由旗下GO SURVEY研究，觀察訂閱不僅是會員經營的手段，透過訂閱延伸顧客價值，且增加消費者持續回流，藉此成為企業穩定且長期的營收來源，這也是各大品牌近年紛投入訂閱經濟的主因。

GO SURVEY調查，高居消費者心占率前8名的訂閱服務，以串流服務的NETFLIX為榜首，其次依序為7-11、Youtube、全家、兩大外送平台foodpanda和Uber Eats，KKBOX及共享機車Gogoro。

目前市場既有的訂閱型態歸納成3大類，為「訂閱使用服務」、「訂閱擁有商品」及「訂閱使用商品」，其中有7成卡友曾付費「訂閱使用服務」，包含影音、音樂、外送平台的使用，而消費者最訴求內容、共享、品質及數位等功能上的提供，也是影視平台訂閱的核心價值；其次則有6成卡友付費「訂閱擁有商品」，舉凡日常咖啡、飲品寄杯等服務，皆是歸為訂閱擁有商品，在價格的物超所值及方便彈性，是消費者選擇訂閱商品的指標；3成卡友則對於「訂閱使用商品」有感，例如共享機車、電動車電池訂閱，特別是年輕族群付費使用比例高，最在乎便利、高CP值等，也是未來訂閱制發展趨勢之一。

而各品牌也應鎖定目標年齡族群，進行分眾行銷溝通，如40歲以上主要訴求為方便快速省時，對於日常用品訂閱最有感，一位40歲已婚有小孩的女性表示：「不用擔心東西吃完忘記買，因為會定期送過來。」而在18至29歲年輕族群，則對價格優惠上期待較高，特別在短租租賃汽車訂閱有感，講求優惠快速，且可選不同車款。

在通貨膨脹的大環境下，不同於一次性購買商品，民眾講求能先將產品購入，以避免未來價格調漲的狀況。因此，GO SURVEY強調各品牌在訂閱制的服務上，須能掌握多元隨選、方便快速更新的優化功能，讓各年齡層可輕鬆操作介面，而穩定供貨，且具有適時彈性配套方案，能隨訂隨停方便使用，也是用戶關注要點；最後則是提供訂閱價格的優惠，及針對各年齡層給予多元化選擇，才能吸引民眾穩定的訂閱。