台積電1奈米有機會落腳桃園，但是吃電吃水怪獸需要龐大後援。對水電供應是否足夠，經濟部今表示，龍科三期的水電已事先盤點，將採用再生水滿足擴廠用水需求，電力部分則會加強區域電網及高壓雙迴路設計，確保無虞。

行政院長蘇貞昌今(3)日率各部會首長赴龍潭園區視察，並宣布啟動桃園龍潭園區三期的報編計畫，但是台積電如果進駐龍科園區，水電供應勢必高於原先擴廠預估。

經濟部表示，用水部份，未來會提供再生水與擴大區域調度水量，用電部份，大潭電廠新燃氣機組都在進行中，會持續加強區域電網及高壓雙迴路設計。

水利署進一步說明，由於市府近年持續提高污水下水道接管率，經評估桃園地區尚有再生水供水潛能，將與地方攜手推動桃北、中壢及文青三座再生水廠，且半導體廠亦可自行產製再生水供水。

水源區域調度方面，該署已在桃園地區辦理相關增供水源工作，並透過西部廊道供水管網的珍珠串計畫，進行板新、桃園與新竹地區水源聯合調度運用，配合建廠所需。