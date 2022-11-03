遠東集團旗下裕民航運，其子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託青島北海造船有限公司建造的四艘210000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中二艘分別為『裕浩輪』及『裕瀚輪』(M.V. Cape Venus ＆ M.V. Cape Jupiter)，於今日(11月3日)在青島北海造船廠舉行新船「雲命名」儀式，並同步在台北及新加坡利用視訊連線觀禮，讓台北、新加坡、青島及上海四地的賓客，一同如臨現場共襄盛舉。

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請彰化銀行董事長凌忠嫄及臺灣銀行董事長呂桔誠之夫人王真如，分別為「裕浩輪」及「裕瀚輪」命名。

裕浩輪及裕瀚輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210000公噸，是青島北海造船有限公司為裕民航運建造的四艘210000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪系列中的第一及第二艘，為裕民船隊汰舊換新計畫中的生力軍。秉持節能環保概念打造，配置最先進MAN B＆W主機，安裝導流罩、消渦鰭，以及採用低阻防污漆等節能措施，搭配FSM船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。

此外，主電機均配備氮氧化物處理系統(SCR)，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI (Energy Efficiency Design Index 船舶能效設計指標數)低於基準線-25％，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI -20％的要求，提升裕民的競爭優勢。

根據Clarksons最新的預估，今年船噸增長率約2.8％，而明年約0.8％，增長的比例相對較低。同時節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，預期目前全球散裝航運的供給仍吃緊。環保法規船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)兩大碳排環保規定即將於2023年1月正式上路，以綠色節能概念設計打造的裕浩輪及裕瀚輪加入，將有利於提升裕民的競爭優勢。

由於供應鏈中斷、地緣政治、俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹等因素影響全球經濟成長，市場不確定性仍高。有鑒於此，裕民將持續布局策略聯盟，創造雙贏模式，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，另外加強風險管理，並持續數位轉型，透過船安系統再升級，打造智能船隊，培養高效團隊，強化核心競爭能力。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。