流行詞跟著文化流動不斷轉變，隨著表情符號EMOJI的盛行，如今年輕人連顏文字似乎都不認得。一名女網友感嘆，有國小六年級的親戚問她，「XD是什麼意思…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近一位小六親戚問她，「XD是什麼意思…」，讓她瞬間覺得自己好老，也忍不住想起過去使用翻蓋手機和人聊天時，時常用「XD」、「：P」、「ORZ」、「：）」等顏文字分享自己的心情。

對此，許多網友紛紛回應，「沒關係，我也喜歡用XD」、「真的無法想像有人現實能講出差低」、「還有-.-跟0.0」、「好像是奇摩即時通回憶」、「用電腦就會想打XD」、「目前最愛用這個威脅男友^_^」、「問個，QQ會很老嗎？最近超愛用」。

另外還有人分享混合使用至少14年前流行詞的一段話，「E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族，一邊用即時通把妹，或是帶著最新的哈電族跟同一掛的麻吉去西門町壓馬路。前幾天看食字路口，裡面竟然有路人還在用BBcall，ㄘㄟˊ，太瞎了吧！手機才是最新的潮流，現在大眾電信的學生專案超便宜，這是一定要的啦～我出社會後，還要去辦喬治瑪莉現金卡，來買夢寐以求的Sony Ericsson鯊魚機。如果有人看不懂，哇哩咧，你們就真的是LKK了」。