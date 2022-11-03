中美晶(5483)今董事會通過2022年第三季財報，合併營收216.3億元，季增6.7%，年增23.4%；營業毛利85.3億元，季增3.3%，年增33.3%，營業毛利率39.5%，年增3%，營業淨利66.6億元，年增38%，營業淨利率30.8%，年增3.3%，稅後淨利55.8億元，季增74.4%，年增66.6%，歸屬於母公司稅後淨利為30.9億元，EPS達5.28元。子公司環球晶圓第三季合併營收180.5億元；營業毛利為78.9億元，營業毛利率43.7%；營業淨利為63.3億元，營業淨利率35.1%，稅後淨利51.1億元，EPS 11.74元。中美矽晶與環球晶圓第三季營收、營業毛利、稅後淨利與稅後每股盈餘均刷新歷史紀錄，締造佳績。

中美矽晶今年前三季財報結果：累計合併營收為606.7億元，年增19.5%；營業毛利242.6億元，年增37.4%；營業毛利率40%，年增5.2%；營業淨利196.7億元，年增50.2%；營業淨利率32.4%，年增6.6%；稅後淨利109.4億元，年增7.5%；歸屬於母公司稅後淨利為61.8億元；EPS 10.54元，創歷史新猷。子公司環球晶圓前三季合併營收519億元，營業毛利224.8億元，營業毛利率43.3%，營業淨利186.2億元，營業淨利率35.9%，稅後淨利95.7億元，EPS達22元，中美矽晶與環球晶圓累計前三季營收、營業毛利、營業淨利打破歷史紀錄，營運成果斐然，獲利豐厚！環球晶圓到九月底的預收貨款餘額亦迎來新巔峰，達到382.1億元！

今年夏季連續高溫之氣候，使各國太陽能裝置量與發電量屢破紀錄，面對能源危機帶來的電力供給問題及緊接而至的冬季發電需求，世界各國積極增加再生能源基礎建設的力道，避免能源短缺引發進一步的經濟與民生問題。台灣能源供給亦高度仰賴進口，調整能源供給的彈性避免受市場大環境波動和供應鏈中斷之影響係首要課題。台灣的經濟與製造實力仰賴穩定與可靠的能源基礎，由於太陽能資源豐沛，有望蓬勃發展。

中美矽晶在太陽能領域深耕多年，秉持企業社會責任，承諾全集團將於2050年100%使用再生能源。中美矽晶提供的太陽能電池具備高轉換效率以及高可靠度之特性，榮獲經濟部能源局2022金能獎肯定。集團內的旭愛能源設置於宜蘭廠區的太陽光電系統，更以兼顧綠能與生態共存的設計與建置，榮獲2022光鐸獎優良地面型系統獎殊榮。為配合國內能源轉型政策，中美矽晶將持續拓展綠電事業與服務，成為全方位綠電供應商。