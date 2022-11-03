雪霸國家公園管理處將於11月19日晚間6：30至9：30，在汶水遊客中心舉辦「秋季悠遊雪霸觀星趣」活動，將由專業老師帶領大家，在星空下料同觀賞秋季王族星座、雙子座流星雨等美景，歡迎民眾踴躍參加。

雪管處表示，如果民眾已錯過今年的五星連珠，60年來最近的木星衝，接下來歡迎大家同來雪霸汶水遊客中心，在秋季星空下，聽專業的老師介紹秋季王族星座、年底的雙子座流星雨，以及112年值得期待的星空盛事，歡迎大小朋友一起來享受涼爽微風中精采的夜空秀。雪管處準備4台天文望眼鏡，讓大家在活動現場能清楚觀測木星和土星環。

雪管處並提醒大家，不要錯過11月8日的月全食，從18點16分食既至19點42分生光，全食歷時1時26分，屆時記得抬頭仰望特別的夜空景象。這項活動將在111年11月7日上午9時起開始受理線上報名，報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/。