花蓮縣警局廳舍使用迄今逾半世紀，考量建物老舊且空間及耐震程度不足，2019年底斥資6.3億元在原址新建「警勤科技大樓」及「綜合大樓」，歷經近3年工期，今天正式落成；圖為警勤科技大樓。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局廳舍使用迄今逾半世紀，考量建物老舊且空間及耐震程度不足，2019年底斥資6.3億元在原址新建「警勤科技大樓」及「綜合大樓」，歷經近3年工期，挺過疫情、電纜線遭竊等波折，終在今天落成，部分單位將陸續搬遷至新大樓，盼能趕在明年農曆年前正式運轉。

縣警局在1962年間於現址興建多棟辦公廳舍，近年考量花蓮地震頻繁，舊有建物耐震係數不足，加上因應社會環境變化及勤務演進，陸續擴編成立多個單位，內部空間不敷使用，經討論後，決定拆除其中7棟建物，以地下2層、地上5層規模，興建「警勤科技大樓」及「綜合大樓」等2棟現代化大樓。

興建工程2019年12月動工，原訂2021年10月完工，但受原物料上漲等因素影響，延至今年10月，未料期間卻遭離職工人偷走大量電纜線變賣，所幸遭竊部分為備用材料，未影響工期，並於今天落成。

縣警局指出， 綜合大樓主要提供內勤科室及警政署警察通訊所花蓮分所辦公使用；警勤科技大樓則由外勤性質的刑警大隊、少年隊、婦幼隊、勤務指揮中心、資訊科、鑑識科等單位進駐，科技執法、路口監視器及贓車辨識系統等機房亦會遷移過去，屆時新廳舍將滿足治安、交通、為民服務等工作，盼能成指標性的警察行政大樓。

縣警局表示，各單位預計年底陸續搬遷至新廳舍，盼能趕在農曆年前正式運作，其中，鑑識科移至警勤科技大樓後，將有足夠空間提供鑑識業務，可與台東警方共享資源，希望能將其打造成東部鑑識要角，東部警方就不用再舟車勞頓赴外地進行鑑識工作。

此外，「警勤科技大樓」及「綜合大樓」內部以自然通風及採光方式，提升室內換氣量及亮度，降低人工照明耗能，有效減少建築耗能量，外觀則以低亮度的紅白相間紋路，象徵警察熱血為民服務及純潔廉能的態度，大樓今年也憑著獨特與環保設計，榮獲國家卓越建設獎優質獎殊榮。