高端疫苗爭議不斷，但民進黨台北市長候選人陳時中力挺到底，還釋出一支「我們只是要一種選擇」影片，由兩位對藥物有過敏史的女士感謝政府讓她們有疫苗打，企圖平息高端爭議，對此無黨籍候選人黃珊珊今受訪大酸那有沒有找高端要（補）打七劑的人來背書呢？

日本不承認高端疫苗風波，指揮中心公布高端族補打方案，被外界批評根本是「類白打」，而且打了3劑或4劑的民眾，要出國補打，可能因此打了6到7劑疫苗，專家直呼「不可思議」。

黃珊珊今下午拜會賽珍珠基金會，會後受訪談及陳時中找了打高端的民眾來力挺發聲，黃珊珊表示，那他有沒有找因為高端，要補打到七劑的人來背書呢？還是回到一點，在疫情最嚴峻時，大家搶疫苗時陳時中部長在做什麼？

另蔡英文總統4度站台力挺陳時中，並且搶攻深藍票倉，媒體問及黃珊珊是否會擔心深藍選票遭搶，黃珊珊笑稱「大家覺得陳時中拿的到深藍的票源嗎？」並表示不懂此問題的邏輯。