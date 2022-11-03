雲林縣長張麗善今（3日）到大埤鄉說明施政願景，她表示，縣府正透過都市計畫、鄉村地區整體規畫、公共設施用地通盤檢討使大埤鄉轉型，縣府未來也將優化大埤鄉的休閒運動設施，打造大埤成為假日觀光的創生場域。

張麗善的「20鄉鎮願景親履巡迴」今天抵達大埤鄉三結村，她於泰安殿參香後說明過去4年縣府在大埤鄉的施政成果以及未來4年的施政目標，大埤鄉長林森寶、縣議員候選人吳錦凉陪同。

張麗善表示，上任第一年就補助大埤鄉公所處理酸菜專業區的醃製廢水，除解決環境汙染問題，也把酸菜廢水變成可再利用的原料。大埤鄉是全台稻米重要產地，近年氣候變遷造成濕穀收穫量不穩定，未來將輔導農會提升現有乾燥中心生產量能，以保障稻農收益。

她表示，鄉內延潭大排已完成北鎮段的治理，未來考量以分流方式將延潭大排流量截至北港溪，舊庄大排也全線完成整治。

張麗善說，她任內4年增建多功能社福空間，未來將持續與公所合作建置長青食堂中央廚房，讓長輩中午能吃得營養又健康。

她表示，縣府正透過都市計畫、鄉村地區整體規畫、公共設施用地通盤檢討，轉型大埤鄉的土地利用，帶來發展契機。近年稻草節打出知名度，未來將協助公所優化休閒及運動設施，打造大埤鄉為假日觀光的創生場域，吸引遊客到大埤鄉。