一年一度全美最大汽車售後零配件展－「美國拉斯維加斯汽車零配件展」(Automotive Aftermarket Products Expo,AAPEX)」今(110)年於11月1至3日於美國金沙展覽會議中心盛大登場，台灣經貿網(Taiwantrade.com)精選25家汽車零配件尊爵會員廠商，包含鉅展事業、大邁佳科技、靖鎰企業、維特馬達等之產品及型錄於現場展出，展中更有巨幅身著具有台灣經貿網品牌標示衣服的Taiwantrade Avatar馬尾萌妹看板吸引訪客目光，引導川流不息之各地買主前往台灣經貿網攤位，為我台灣展商搶先商機。

台灣經貿網特帶領其平台優質會員廠商及產品，如「鉅展事業」之客製化車用橡膠零件、「大邁佳科技」之塑料整流機車車殼，「靖鎰企業」電動車底盤轉向件、「維特馬達」電動燃油泵總成、「三民科技」卡車用鋁圈螺帽、「振怋」 可變汽門控制閥，開展首日便吸引墨西哥、加拿大、美國、智利等多國買主蒞臨攤位、駐足詢問其中轉向件、卡車螺帽及空氣濾網深受中南美買主青睞。加拿大買主表示台灣產品品質精良，價格合理，是採購首選之一。多位買主現場掃描QR Code，直接線上聯繫供應商，亦順應本地買主採購前上網搜尋之數位習慣，買主非常樂意使用台灣經貿網服務直接與台灣廠商取得聯繫。

根據Rearch and Markets報告指出，美國售後汽配市場展望預估2022年至2026年將以年均複合成長率3.08%，大幅增長從4118億美元達到4649億美元之價值規模，推升主因除美國有完整之汽車產業外，還有政府為因應減碳達到零排放，陸續推出禁燃油車、補助電動車之相關政策，如全美最大汽車市場加州今年宣布於2035年全面禁止燃油車，全美至少10多個州將跟進，提供正面機會，然而，也有一些因疫後影響而有下行風險，例如共享服務逐漸普及、換車時間延後等。

拉斯維加斯汽車零配件展規模僅次法蘭克福汽配展，係美洲最具代表性的汽車售後零配件專業展，匯集汽車售後市場業者、展品兼具廣度與深度，為我國廠商進軍美國及國際市場之主要洽商接單平台。本次大會特別在展場打造成Joe's Garage模擬真實修車廠運作情況，診斷、即時供應、數位系統導入等環節，更因應電動車市場的發展趨勢，美國知名充電樁廠商AUTEL展出多款充電設備，顯示對電動車商機的信心。今年度本展共計集結5450家專業廠商參展，預計來自超過全球110個國家，約四萬九千名買主到訪。台灣經貿網特參加本次專業展設立實體樣品攤位外，亦推出24小時線上零時差策展，展中透過線下與買主實際互動與產品體驗，與展後線上行銷相互助攻，帶領廠商線上線下贏得汽車零配件B2B商機。

經濟部國際貿易局指導外貿協會建置的「台灣經貿網」Taiwantrade.com是凝聚最多台灣出口廠商資訊之國家級B2B入口網站，為國外買主搜尋台灣產品之首選。我商可運用其所提供多達14種語系，向全球買主展示台灣產業的創新與研發優勢，且具有線上下單功能，採購樣品零時差。此外，透過台灣經貿網提供的視訊採購服務，更可以跨越時間與空間限制，有效銜接買賣雙方，幫助我商掌握商機，精準開發客戶，歡迎廠商多加運用。