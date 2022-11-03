南亞科(2408)周四公布2022年10月份自結合併營收為新台幣27.82億元，月減少13.23%，年減少61.39%，連7個月下滑，摔破30億元關卡，並創下2013年1月以來的9年9個月新低點。累計合併營收為新台幣517.81億元，年減少27.49%。

南亞科日前法說會中表示，整體市況比預期還差，全球性總體經濟面臨衰退，主因為高通膨、升息、俄烏戰爭、大陸封控等負面因素。拖累電子產品市場需求疲弱，不過部分終端客戶庫存逐步去化，看到些許亮點。今年第四季要觀察市場走向，觀察點如通膨、戰爭等外在因素，以及大陸銷售量、疫情封控的好轉，多數未知數，但供需平衡方面有機會逐步看到亮點。

南亞科也因應市況變化，2022年資本支出預計由原先的新台幣284億調降至新台幣220億元，降幅約為22.5%，其中生產設備資本支出降幅約4成。2023年將持續縮減資本支出，規劃以不超過新台幣220億元為目標，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。