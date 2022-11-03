氣立(4555)公布第三季財報，前三季累計營收為新台幣14.27億元，年減9.57％，毛利率34.62％，稅後淨利1.59億元，年減23.31％，每股盈餘為2.23元。氣立表示，由於全球消費性電子需求趨緩，導致客戶拉貨動能下降，因此第三季營運表現較去年疲軟。但公司早已進行多元產業的規畫，繼佈局太陽能與新能源汽車（電動車）市場後，擁有剛性需求的農業機械相關應用也已陸續出貨，以期透過多元的產品佈局，逐漸降低單一產業所帶來的衝擊。

由於全球糧食生產需求不斷增長，但農業勞動力、可耕地面積反而出現嚴重短缺的現象，此現象在疫情之後更加明顯，也因此，農業機械化趨勢已成為目前全球農業提升產量、降低勞動力不足衝擊最佳的解決之道。2021大陸農業機械化發展現狀分析短報告指出，到2021年大陸農場機械化率只有55％，遠低於美國的95％以上。因此在之前大陸宣布的《「十四五」全國農業機械化發展規畫》中提到，希望到2025年，農作物耕種收綜合機械化率達到75％，可見農業機械化需求的迫切性。

根據日本環球市調《農業自動化機器人與機電工程全球市場》報告指出，2020~2025年該項年平均成長率（CAGR）將達24.2％。BIS Research《全球農業無人機和機器人市場：分析與預測，2018-2028年》的市場報告則表示，農業無人機和機器人市場在2018年產生了25.2億美元的收入，預計還將持續以24.76％的複合年增長率增長，預計到2028年可望將達到230.6億美元；這也顯示全球農場機械化商機相當龐大。

氣立已見到商機並做好完整佈局，應用於農業機械化設備上的產品今年已陸續出貨，以目前在手訂單來看，這塊業務可望伴隨著市場需求而有穩定的成長。氣立表示，由於目前市場變化劇烈，因此公司近年啟動多元發展的計畫，未來將持續開發多元且具市場性的商品，讓公司較不受單一產業景氣變動過度的影響。