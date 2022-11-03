老婦騎車誤上國道龍潭協查身分護送返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住桃園市龍潭區的71歲黃姓老婦，3日上午10時騎乘電動自行車誤闖直上國道3號龍潭交流道，熱心民眾看到開車跟在匝道路肩保護她並報警，但老婦因心急突然迴轉逆向騎下匝道，報案人擔心他發生事故立刻上前攔下，等待警方前來救援。

還好最後警方順利將老婦護送下國道，另發現該名驚慌失措的老婦疑有輕微失智情形，經員警查詢確認老婦身分後，為顧及其安全，以巡邏車將其護送平安載返家中。

龍潭分局龍潭派出所警員胡博昌及女警周薇，接獲民眾報案到場，老婦看見員警很緊張，在員詢問之下發現她疑似失智，於是由員警則牽著電動自行車，沿著國道匝道方向，將車牽往龍潭交流道下的平面道路。

老婦說，從家中騎著電動自行車，要到市區市場，在買完菜後，騎車途中卻忘記了回家的路，一時緊張就這樣在龍潭市區繞行，最後也不知道為什麼誤騎上了國道高速公路，幸好遇到熱心的民眾報案及警方到場協助結束一場虛驚。