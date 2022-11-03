墾丁國家公園管理處3日指出，近日獲報疑有不肖民眾盜採墾丁園區鐘乳石，為此，已在部分洞穴入口設置禁止探洞及採鐘乳石告示牌，同時加強查緝與巡邏。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁國家公園管理處3日指出，近日獲報疑有不肖民眾盜採墾丁園區鐘乳石，但會同保七總隊前往調查後，初步勘查尚未發現新盜採痕跡，但為求慎重，已在部分洞穴入口設置禁止探洞及採鐘乳石告示牌，同時加強查緝與巡邏。

墾管處表示，經初步勘查幾處洞穴，尚未發現新盜採痕跡，但該地區分布約20幾處洞穴，其中有許多洞穴需靠垂降才能進入，岩壁更常有龜殼花等毒蛇出沒，無專業垂降設備與技術無法輕易進入。

為此，墾管處除已在部分洞穴入口設置禁止探洞及採取鐘乳石的告示牌外，還將聯合保安警察隊保七總隊第八大隊加強查緝及巡邏，以遏止不法行為。

墾管處強調，依據國家公園法第14條及第16條規定，未經許可不得進行礦物或土石之勘採，違反規定將處1000元以下罰鍰，其情節重大致引起嚴重損害者，更可處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

另依據「墾丁國家公園區內之禁止事項」第2項也禁止撿拾、採取、販賣、陳列石筍、鐘乳石、古生物化石、貝殼、貝殼沙、珊瑚礁石及其它岩石等標本與其加工製品，違反規定將處3000元罰鍰。

墾丁國家公園擁有高位珊瑚礁自然生態環境，並存有特殊的鐘乳石岩洞環境，墾管處表示，該處石灰岩地形受地下水侵蝕及溶解其中解碳酸鈣成分，再經由千萬年的漫長時間固化沉澱，進而形成鐘乳石、石筍、石柱等各樣型態碳酸鈣沉積物，若自然資源經破壞，不僅需要花費更長時間回復，還有可能是無法復原，因此再次呼籲民眾勿破壞生態資源、以身試法。