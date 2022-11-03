教育部體育署今日公布111年體育運動精英獎「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6大獎項入圍名單；並公布「特別獎」及「終身成就獎」獲獎得主，由張朝國先生榮獲終身成就獎，劉柏君女士榮獲特別獎。

「終身成就獎」由張朝國先生獲得評審一致肯定，張朝國先生一生致力於發展舉重運動，並將舉重運動向下扎根，在國際組織上擔任要職，讓舉重運動在國際賽事上發光發熱，我國舉重選手於6屆奧運共摘下10面獎牌(4金2銀4銅)，為我國參加奧運史上獲得最多獎牌數的運動種類，舉重運動能夠有如此斐然成就，幕後功臣張朝國先生居功厥偉。

而「特別獎」則是頒發給臺灣首位女性國際棒球裁判劉柏君女士，他長期致力推動女性運動、運動外交及運動性別平等，透過推動「看見運動中的性別」專案研討活動、合作發行「Women In Sports」雜誌、發起「撐女孩-讓女孩舒適運動」運動內衣平權專案，促進運動外交，並積極參與校園、大眾演講，倡議與推廣運動中的性別平等，辦理「護動．共好─兒少運動員運動防護暨自我保護工作坊」，支持更多兒少運動員擁有身體界線及自我保護概念。

體育署表示，近年來雖有許多賽事受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，但選手們仍舊積極訓練，為持續舉辦的國內、外比賽做準備。隨著目前疫情逐漸趨緩，除了國內各項賽事陸續恢復舉辦與開放觀眾入場，選手們也有更多機會參與國際賽事挑戰自我，將在疫情期間儲存的能量展現於國際賽場上。今年的體育運動精英獎共計收到93件，最佳新秀運動員獎推薦件數十分踴躍，為今年度各獎項中推薦件數最多，令人對臺灣新一代選手有著更多的期待與希望。

今年6大獎項入圍名單，經初選會委員討論與票選後選出，其中最佳女運動員被推薦者之優異表現讓委員難以取捨，經過兩輪投票後最終由林郁婷、周婕妤、彭家楙、許樂、雷千瑩、羅嘉翎等6人共同角逐，這也是體育運動精英獎史上頭一次同時有6位選手入圍，相信在典禮當天的決選會議上，勢必又將引起委員激烈討論。

最佳男運動員部分則是由周天成、湯智鈞、楊昆弼和楊勇緯4位獲得評審青睞，他們在國際賽事上有著亮眼表現的體育運動精英獎常客；最佳教練獎由指導林郁婷選手的曾自強教練、指導楊勇緯選手的劉文等教練，以及指導羅嘉翎選手的劉聰達教練獲評審認可入圍。

最佳新秀運動員項目中，則由邱意晴、莊佳龍、謝元愷等3位在不同領域上嶄露頭角，讓人驚豔的新興選手一同入選，也讓人相當期待今年的新秀究竟獎落誰家。而在最佳運動團隊項目中，亦在評審間引起廣泛討論，最終由在世運會拔河場上完成五連霸的2022世運會中華女子拔河隊以及於射箭世界盃有著優異表現的2022射箭世界盃反曲弓男子代表隊入選。

今年最佳運動精神獎，則由在運動場上憑藉著堅強意志力與不服輸精神，勇奪好成績令人刮目相看的周天成、林家文、許樂及陳念琴等選手入圍，也將在決選會議上爭取評審認同一較高下。