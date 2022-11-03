國民黨新北市議員候選人黃心華競總成立大會今日在新店區北新藝術廣場舉行，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫以及前高雄市長韓國瑜都到場站台，但因為時間上的巧妙安排，侯、韓兩人沒有互動。侯友宜受訪時說，他和韓是認識很久的朋友，是尊重選辦和主辦單位安排，會共同團結一起面對選戰。

據了解，侯友宜原本擬定在下午3時抵達，後來改成2時35分，韓國瑜則是原本要2時30分抵達，又再改為2時50分，兩人因為時間的巧妙更換，沒有太長的碰面機會，抵達會場的順序分別為侯、朱、韓。

韓國瑜到場時，侯友宜仍在致詞，朱立倫則站在一旁，但韓國瑜也沒走上台，而是在台下等待，侯友宜接著向朱立倫告知，因市政行程要先離場，約2時47分從舞台右側離開，韓此時才從左側走上舞台，此時韓粉不斷鼓譟，高喊「韓國瑜加油！」朱立倫便將麥克風遞予韓國瑜再走下台，讓韓國瑜致詞。

侯友宜受訪時被問到，韓國瑜輔選是否有助催出深藍選票？他表示，自己在新店這麼多年來跟所有市民都緊緊連在一塊，努力讓文山地區更好，不管是新店、深坑、石碇、坪林還是烏來，大家都一起努力讓這個地方共好，最重要是讓這個地方能永續發展，像今年底安坑輕軌就會通車，以及行政園區不斷成長，大家一起努力。

至於是否擔心韓國瑜把「母雞光環」搶走？侯友宜說，所有選舉過程中，都按照選辦及選辦單位安排，大家一起共同團結面對。

記者追問，之前和韓國瑜屢次錯開，外界認為黨內是否不團結，侯友宜說，都是尊重選辦跟主辦單位的安排，而他和韓是認識很久的朋友了，會共同團結一起面對，一起努力為這塊土地好好做事。