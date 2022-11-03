年僅19歲的北京冬季奧運自由式滑雪女子金牌谷愛凌，賽場上憑藉高超滑雪技巧收穫兩金一銀，如此優異的表現讓她成為網壇上的一顆新星，擁有超高關注度，她同時是時尚模特，近期獲得不少大牌活動邀請，前景一片看好；近日逢萬聖節，谷愛凌盛裝打扮卻被發現絲襪破了還在穿，節儉生活態度掀起網友討論。

19歲的谷愛凌近期在美國名校史丹佛大學讀大一，昨（2日）她在Instagram分享與朋友萬聖節的照片，她一身黑色洋裝，衣服許多部位挖空露出肉色，胸前位置大方展露，微秀事業線相當火辣，她臉頰和額頭畫上三角型符號，被認為是模仿日本宮崎駿經典動畫《神隱少女》中的角色無臉男，不過有網友注意到谷愛凌黑絲襪大腿下位置被勾破了，讓整體造型打了折扣。

據美國體育媒體Sportico報導，谷愛凌排名第四，2022年的總收入是2310萬美元（約7.4億台幣），億萬身家還能這麼節省，讓許多網友訝異，此外谷愛凌也穿上學生制服，在一群小鮮肉的簇擁下很有女王氣場，另一張照片她穿著黑色皮套裝，雖然戴著墨鏡，開口大笑的表情顯得相當愉悅。

谷愛凌穿上學生制服。（圖／eileen_gu_ Instagram）

許多網友留言：「老婆多穿點別著涼了」、「太愛妳的萬聖節造型了」、「希望妳趕快回到中國」、「最辣的無臉男」、「太辣了，身材太好，大長腿，第一張絲襪爛了」、「妳穿著制服看起來太可愛了甜心」。