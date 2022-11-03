新北市貢寮區龍洞灣海岸傳出有2名釣客失聯超過2天，消防及海巡出動32名人力從海陸兩路加強搜尋。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市貢寮區龍洞灣海岸傳出有2名釣客失聯超過2天，消防及海巡出動32名人力從海陸兩路加強搜尋。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北貢寮區和美街，也就是在龍洞灣附近海岸，3日下午驚傳有2名磯釣釣客失聯，由於在現場找到失聯釣客的車子，以及釣魚用的冰箱，擔心兩人落海，新北市消防局與海巡隊出動2艘搜救艇，以及32名隊員在福隆、澳底及龍洞外海周遭海域及沿岸全力搜尋。

據瞭解，新北市瑞芳分局3日下午2時許獲報，表示有2名磯釣釣客失聯已經超過1日，經瑞芳分局和美所員警到場處理。報案的王男表示，他與失聯的趙男及吳男都是某個釣魚群組的好友。趙男及吳男1日透過群組相約到和美街西靈巖寺附近的海岸釣魚，但一直到2日全天，都聯絡不到兩人。

王男擔心兩人是否會遇到不測，3日下午趕到當地，發現趙男的汽車停在西靈巖寺停車場，又在海岸邊找到一只釣魚用的冰箱，擔心兩人出事，才報警請求協助。

新北市消防局及海巡隊在獲報後，出動了32名人力，以及2艘搜救艇，在福隆、澳底及龍洞外海周遭海域及沿岸全力搜尋2名失聯釣客行蹤。