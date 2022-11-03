外媒報導，美國傳派出高級別官員前往荷蘭，將在本月內舉行新一輪會談，以阻止晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）向中國提供先進設備，但預計不會立即達成協議。

外媒引述多名知情人士指，白宮國家安全委員會高級主任Tarun Chhabra、商務部副部長Alan Estevez將負責本輪談判，將討論擴大出口管制一事，要求ASML停止出售更多先進設備。此行是正在進行的雙邊磋商的一部分，雙方還將討論美荷科技夥伴關係中的其他問題。

報導指，拜登政府正在說服盟友配合其出口管制政策，使最新的晶片技術不被中國軍方掌握。而在全球晶片產業鏈中，具備獨一無二技術的晶片設備製造商ASML更是其中關鍵。美國需要ASML加入其隊伍中，以便對中國施加最大的壓力，並擔心如果盟友拒絕配合，華府新一輪的限制措施將隨著時間的推移而失去效力。

ASML未獲准向中國出售最先進的EUV設備，但其他產品仍不受限制，相比於美國的晶片及設備企業，ASML受美國出口管制的影響一直相對較小。外媒此前曾引述消息指，美國官員還一直在推動ASML停止向中國出售浸潤式光刻機，這是其僅次於EUV的第二大先進產品。